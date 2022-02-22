رئيس النيجر يؤكد دعم بلاده طلب المملكة استضافة إكسبو 2030 بالرياض

استقبل الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- فيما حمل الرئيس النيجري، "قطان" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكدًا أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأبدى رئيس جمهورية النيجر دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن "قطان" عاليًا هذا الموقف الإيجابي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

عقب الاستقبال أدلى مدير مكتب رئيس جمهورية النيجر إبراهيم اباني، بتصريح لوسائل الإعلام، عبّر فيه عن سعادته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعلن عن دعم جمهورية النيجر لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

من جهته، عبّر المستشار أحمد بن عبدالعزيز قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين البلدين.