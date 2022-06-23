رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يزور المدينة الصناعية ويدشن مركز الأسنان وسكن الطلاب

وتَضَمنت جولته الوقوفَ على مشاريع إسكان الهيئة الملكية وزيارة بعض الشركات المستثمرة بالمدينة، واشتملت زيارته على مشروع شركة سفن بجزيرة النورس، ومشروع شركة ألفا للمواد البلاستيكية، ومصنع اليمامة لأبراج طاقة الرياح، وزيارة مشروع إنشاء (محطة توزيع الكهرباء H8)، إضافة إلى مشروع المباني الجاهزة للتصنيع، وزيارة مشاريع إسكان العمال، وزيارة مركز الفروسية ومركز التطوع والعديد من مرافق الهيئة الملكية والمواقع الجاذبة للاستثمارات الواعدة.