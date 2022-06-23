رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يزور المدينة الصناعية ويدشن مركز الأسنان وسكن الطلاب

قام رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، بزيارته الأولى لمدينة ينبع الصناعية، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقد تَضَمّن البرنامج زيارة عدد من الاجتماعات والجلسات والعروض التخصصية.
وقام المهندس "السالم" خلال الزيارة بجولة شاملة على المدينة والمشاريع القائمة والمستقبلية وتحت الإنشاء، ووقف على التجهيزات الأساسية والخدمات التي تقدّمها الهيئة الملكية بينبع لقاطنيها والمصانع والشركات، كما دشن خلال زيارته عيادة مركز الأسنان التابع لبرنامج الخدمات الصحية، ومشروع سكن الطلاب الخاص بكليات ومعاهد ينبع الصناعية.
وتَضَمّن البرنامج زيارة مركز التحكم الذكي، ومركز أعمال الهيئة الملكية، ومركز الصحة المهنية.. واستمع لشرح المختصين عن أعمالهم بكل منها.. وكرّم خلال زيارته لمدرسة ابن الجوزي للموهوبين والمعرض المصاحب، الطلابَ المميزين الحاصلين على درجة 100% في اختبار القدرات من مدارس الهيئة الملكية بينبع.
وتَضَمنت جولته الوقوفَ على مشاريع إسكان الهيئة الملكية وزيارة بعض الشركات المستثمرة بالمدينة، واشتملت زيارته على مشروع شركة سفن بجزيرة النورس، ومشروع شركة ألفا للمواد البلاستيكية، ومصنع اليمامة لأبراج طاقة الرياح، وزيارة مشروع إنشاء (محطة توزيع الكهرباء H8)، إضافة إلى مشروع المباني الجاهزة للتصنيع، وزيارة مشاريع إسكان العمال، وزيارة مركز الفروسية ومركز التطوع والعديد من مرافق الهيئة الملكية والمواقع الجاذبة للاستثمارات الواعدة.
وتَخلل برنامجُ الزيارة تقديمَ عدد من العروض حول الهيئة الملكية بينبع والمدينة الذكية والتحول الرقمي، كما عقد خلال زيارته لقاءً مفتوحًا بقادة ومسؤولي الهيئة الملكية بينبع.