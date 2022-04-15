رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة

وقال شريف على حسابه الرسمي في "تويتر": "أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رسائل التهنئة، العلاقات الباكستانية السعودية خاصة وتتميز بثقة استثنائية، وأعقد العزم على العمل بشكل وثيق لتحقيق رؤيتنا المشتركة للشراكة الاستراتيجية".