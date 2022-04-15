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رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة

شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على رسائل التهنئة
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
خالد علي

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف اليوم الجمعة عن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية المشتركة للشراكة الاستراتيجية .

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رسائل التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة الوزراء.

وقال شريف على حسابه الرسمي في "تويتر": "أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رسائل التهنئة، العلاقات الباكستانية السعودية خاصة وتتميز بثقة استثنائية، وأعقد العزم على العمل بشكل وثيق لتحقيق رؤيتنا المشتركة للشراكة الاستراتيجية".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الوزراء الباكستاني
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
شهباز شريف

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