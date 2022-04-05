رئيس الوزراء الماليزي يتسلم "هدية الملك سلمان" من المصاحف والتمور والإفطار

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الوزراء الماليزي: إن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصاحف والتمور؛ هي هدية مقدرة وثمينة من المملكة التي نعتز بالعلاقات المتميزة بيننا وبينها.. مشيرًا إلى أنها تؤكد الصداقة المتميزة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية؛ مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومة المملكة على هذه الهدية.