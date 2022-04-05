رئيس الوزراء الماليزي يتسلم "هدية الملك سلمان" من المصاحف والتمور والإفطار

استقبل رئيس مجلس الوزراء في مملكة ماليزيا المتحدة داتؤ سري إسماعيل صبري يعقوب، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في بوترا جايا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
وجرت مراسم تدشين برامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتم -خلال الاستقبال- تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور البالغة 57 طنًّا لتوزيعها على الشعب الماليزي، وتوزيع أكثر من 46000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الملاوية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتي سيتم توزيعها على المساجد والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الوزراء الماليزي: إن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصاحف والتمور؛ هي هدية مقدرة وثمينة من المملكة التي نعتز بالعلاقات المتميزة بيننا وبينها.. مشيرًا إلى أنها تؤكد الصداقة المتميزة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية؛ مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومة المملكة على هذه الهدية.
حضر مراسم تسليم الهدية نائب السفير الوزير المفوض سالم المنصور، والملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالرحمن الربيعان، ورئيس قسم الشؤون الدينية بالسفارة أحمد حمدي، ومدير مكتب السفير عبدالعزيز السبيعي.