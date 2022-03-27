رئيس الوطنية للإسكان: نطور ضاحية الفرسان بالرياض لتنضم إلى 7 ضواحٍ سكنية بالمملكة

وأرجع الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان ظهور طوابير الحجز في بعض المشروعات، إلى رغبة قطاع كبير من المستفيدين في الحجز بالحضور لمقر الشركة، وعدم الاكتفاء بالحجز الإلكتروني عبر المنصات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الطوابير تعبر عن تغير كبير في نظرة المستفيدين للمشروعات، وذلك أنه في عام 2018 كان الإقبال ضعيفًا على مشروعات الشركة المعلنة، أما اليوم فقبل الإعلان عن المشروع تكون قائمة الانتظار تضم أكثر من 10 آلاف طلب للحجز، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايد في مشروعات الشركة.