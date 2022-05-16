رئيس بوركينا فاسو يبحث مع "قطان" سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس هنري بول ساداغو داميبا، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، في القصر الرئاسي الجمهوري، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى الرئيس خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبّر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.
حضر اللقاء من الجانب البوركيني، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان.