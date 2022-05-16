رئيس بوركينا فاسو يبحث مع "قطان" سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس هنري بول ساداغو داميبا، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، في القصر الرئاسي الجمهوري، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.