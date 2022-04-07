رئيس "تمكين المرأة اليمنية" لـ"سبق": القرارات الرئاسية خلقت "عرسًا سياسيًا"

وتابعت: سبق ذلك تحديد المشكلات، ومناقشة التحديات ووضعت جملة من الحلول في أغلبها كان يتوقف على تفعيل أداء ودور وزارات الدولة وأيضًا هيئاتها المختلفة مثل الهيئات والوزارات المرتبطة بالعمل الإغاثي والإنساني في نفس المحور، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة حقوق الإنسان ،وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية، وكذلك تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للإغاثة والجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة.