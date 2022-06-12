رئيس جامعة الملك سعود يُكرّم الفائزين بجائزة "جستن" للتميز

كما قال المشرف العام على الجائزة: هذا كلُّه يُحمِّلُنا جميعًا مسؤوليةً عظيمةً لتحقيقِ رؤيةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ التي قال فيها: "هدفي الأولُ أن تكونَ بلادُنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالمِ على كل الأصعدةِ، وسأعملُ معكم على تحقيقِ ذلكَ"، وكذلك تطلُّعات سموِ وليِّ عهدِهِ الأمينِ الذي يؤكدُ دومًا على إيمانهِ العميقِ بقدراتِ المواطنِ السعوديِّ، ويقولُ: "معًا سنكملُ بناءَ بلادِنا لتكونَ كما نرجوها جميعًا مزدهرةً قويةً، تقومُ على سواعدِ أبنائِها وبناتِها".