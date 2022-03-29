رئيس جامعة جازان يدشن مبادرة "كن حذرًا" لتعزيز مهارات الطلبة في الإسعافات الأولية

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن طلبة الجامعة هم المحور الأساسي للعملية التعليمية، مثمنًا تميز طلبة الجامعة في خدمة وطنهم ومجتمعهم من خلال المبادرات والأنشطة التي ينفذونها داخل وخارج الجامعة.
جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه صباح اليوم بالبرج الإداري مبادرة "كن حذرًا"، والتي تستهدف تعزير مهارات طلبة الجامعة في مجال الإسعافات الأولية، وأساليب التعامل مع إصابات الحرائق وتنطلق خلال شهر رمضان المبارك.
وقال عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين إن الكلية سعدت اليوم بتكريم رئيس الجامعة لأعضاء فريق مبادرة برنامج "أنقذني"، والتي تأتي مواكبة لرؤية 2030 في محورها المجتمع الحيوي، وهي مبادرة شارفت على بلوغ عامها الرابع وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام وجميع أفراد المجتمع لغرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية، عبر تدريب وتأهيل الكوادر الطلابية الطبية ترسيخًا لمبدأ العمل التطوعي.
وأضاف أن المبادرة قدمت العديد من البرامج عن أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلب الرئوي، التي نفذها أكثر من 170 طالبًا وطالبة من كلية الطب واستفاد منها أكثر من 6000 من طلبة التعليم العام، وبلغ عدد مشاهدات الحملة من طلبة التعليم العام أكثر من 290 ألفًا من المستفيدين.
وقدم "مكين" شكره لرئيس الجامعة لدعمه المبادرات الطلابية المجتمعية، مثمنًا جهود وحدة الأنشطة الطلابية بالكلية برئاسة مشرفها الدكتور علي موسى زعلة، ولعمادة شؤون الطلاب بالجامعة وللإدارة العامة للعلاقات والإعلام لدعم هذه المبادرات الفاعلة.