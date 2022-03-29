رئيس جامعة جازان يدشن مبادرة "كن حذرًا" لتعزيز مهارات الطلبة في الإسعافات الأولية

وأضاف أن المبادرة قدمت العديد من البرامج عن أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلب الرئوي، التي نفذها أكثر من 170 طالبًا وطالبة من كلية الطب واستفاد منها أكثر من 6000 من طلبة التعليم العام، وبلغ عدد مشاهدات الحملة من طلبة التعليم العام أكثر من 290 ألفًا من المستفيدين.