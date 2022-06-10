رئيس جامعة حائل يعلن استحداث 7 برامج أكاديمية خلال العام المقبل

وشكر "الشريف"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما مسيرة التعليم ونهضته في بلادنا، كما شكر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما تجده الجامعة من دعم كبير ومتابعة مستمرة لتسهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030.