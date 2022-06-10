رئيس جامعة حائل يعلن استحداث 7 برامج أكاديمية خلال العام المقبل

أكّد رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن الجامعة راعت في تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، طابع منطقة حائل ومزاياها النسبية واحتياجاتها من التخصصات؛ الأمر الذي جعلها تحرص على إعادة هيكلة التخصصات والبرامج الأكاديمية.
وأشار إلى أن عملية إعادة الهيكلة جاءت من خلال تقييم كافة البرامج الأكاديمية والخطة الدراسية الحالية وتطويرها وفقًا معايير الجودة والاعتماد، واستحداث برامج أكاديمية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل وتتفق مع طبيعة المجتمع السعودي بوجهٍ عام ومنطقة حائل على وجه خاص.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء حفل تخريج 6693 خريجاً وخريجة للعام الجامعي 1443هـ، بالجامعة والذي رعاه حضورياً الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
وقال "الشريف": الجامعة أدرجت سبعة برامج أكاديمية تمثلت في: برنامج "الذكاء الاصطناعي" وبرنامج "علوم البيانات" وبرنامج "هندسة الشبكات والاتصالات" وبرنامج "أمن المعلومات" وبرنامج "التسويق" وبرنامج "الصحة والسلامة المهنية" وبرنامج "نظم المعلومات الجغرافية"، وسيتم القبول عليها اعتباراً من العام الجامعي المقبل 1444هـ.
وأضاف: الجامعة قامت بتفعيل أدوار الكلية التطبيقية بالجامعة من خلال خمسة برامج نوعية ستسهم في خدمة سوق العمل ومتطلباته.
ووعد رئيس الجامعة، نائب أمير حائل، أن الجامعة ستواصل مسيرتها التطويرية بخطوات ثابتة وقفزات نوعية لتعزيز مكانتها التنافسية بين الجامعات السعودية بما يلبي تطلعات الحكومة الرشيدة.
وشكر "الشريف"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما مسيرة التعليم ونهضته في بلادنا، كما شكر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما تجده الجامعة من دعم كبير ومتابعة مستمرة لتسهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030.