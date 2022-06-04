"رئيس جامعة طيبة": تخصصات علمية جديدة ورفع الطاقة التشغيلية وأعداد القبول بينبع

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أنه خلال العام القادم سوف تكون هناك تخصصات علمية جديدة بفرع الجامعة بينبع، وسنعمل على رفع الطاقة التشغيلية وأعداد القبول، مؤكدًا أن الجامعة ولله الحمد حقّقت العديد من النجاحات والتميز والجوائز، بفضل الله ثم بفضل منسوبي ومنسوبات الجامعة، واليوم انفردت وتميزت في العديد من البرامج والأنشطة من بين الجامعات ‎السعودية.