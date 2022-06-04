"رئيس جامعة طيبة": تخصصات علمية جديدة ورفع الطاقة التشغيلية وأعداد القبول بينبع

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أنه خلال العام القادم سوف تكون هناك تخصصات علمية جديدة بفرع الجامعة بينبع، وسنعمل على رفع الطاقة التشغيلية وأعداد القبول، مؤكدًا أن الجامعة ولله الحمد حقّقت العديد من النجاحات والتميز والجوائز، بفضل الله ثم بفضل منسوبي ومنسوبات الجامعة، واليوم انفردت وتميزت في العديد من البرامج والأنشطة من بين الجامعات السعودية.
وأضاف الدكتور السراني خلال لقائه بمنسوبي فرع الجامعة بمحافظة ينبع: نجني جميعًا ثمار مشروع التحول البرامجي بالجامعة، ونحرص من خلاله على ضمان توفير متطلبات المحافظة من برامج وتخصصات أكاديمية وتلبية احتياج سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى سعادته وفخره بجهود وتكامل وتكاتف منسوبي الفرع؛ وهو ما يؤكد استشعارهم بالمسؤولية ودورهم الكبير لخدمة التعليم الجامعي بالمحافظة.
وأكد أن دور فروع الجامعة بالمحافظات هام جدًّا للنهوض بالعملية التعليمية الجامعية وخدمة أهالي المحافظة.
وتابع الدكتور السراني خلال لقائه بمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أن الجامعة تسعى دائمًا لمواكبة احتياج المنطقة، ومن خلال مشاريع الجامعة التطويرية ستكون هناك برامج ومشاريع تتوافق مع متطلبات واحتياج المحافظة، كما ناقشوا العديد من المواضيع التعليمية الجامعية بالمحافظة.
واستقبل الدكتور السراني المراجعين واستمع لمطالبهم، وتفاعل مع مداخلات واستفسارات منسوبي ومنسوبات الفرع، وتفقد جاهزية المسجد المجاور للمجمع الأكاديمي للطالبات بالمحافظة، وسير أعمال الانتهاء من تجهيز سكن الطالبات بالمجمع الأكاديمي للطالبات بفرع الجامعة بمحافظة ينبع، مؤكدًا خلال الزيارة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المبنى لتسكين الطالبات، كما زار فرع الجامعة بمحافظة بدر، وتفقد المباني والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة، مؤكدًا على أهمية تقديم وتسخير كل الإمكانيات لخدمة أبناء وبنات المحافظة.