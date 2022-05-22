‏رئيس جمعية تطوير لخدمة الأحياء يستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض

وتم عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات ضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدم عبدالرحمن المشيخي المدير التنفيذي للجمعية، عرضاً مرئياً شرح فيه خطة عمل الجمعية منذُ نشأتها والبرامج التي تمت الموافقة عليها وآلية العمل والتنفيذ، كما تمت مناقشة عديد من المحاور التي تصب في صالح عمل الجمعية.