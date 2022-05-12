رئيس جمعية حقوق الإنسان: المملكة شهدت تحولات كبيرة في مجال بناء الأسرة

وأكد أنه ومن هذا المنطلق فقد شهد المجتمع في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة وسريعة خلال السنوات القليلة الماضية شملت مختلف أبنية المجتمع وكانت "الأسرة" من أكثر الكيانات التي تأثرت بهذه التحولات الإيجابية، مشيراً إلى تأسيس مجلس شؤون الأسرة وما يقوم به من جهود للرقي بالأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في البناء والتنمية، والعمل على توفير سُبل الحياة الكريمة، بوصفه الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، بما يسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً؛ لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.