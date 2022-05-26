رئيس جمهورية بلغاريا يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الرئاسة البلغارية بالعاصمة صوفيا.
ونقل الأمير فيصل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية بلغاريا نيكولا مينتشيف، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة صوفيا.
وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.