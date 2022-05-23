رئيس "دافوس" يرحّب بالوفد السعودي "القوي" في المنتدى: حان الوقت لنذهب إلى المملكة

وشرح أن الصندوق "سيوفر قاعدةً متينةً جدًّا للسنوات القادمة، عندما تصل عائدات النفط والغاز إلى ذروتها، وينبغي استثمار تلك الأموال في تنويع الاقتصاد والتعليم والمهارات والبنى التحتية، كما في التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سنشهده في المملكة العربية السعودية"؛ مضيفًا أن "الاستثمار الضخم الحاصل حاليًا في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية لم يسبق له مثيل".