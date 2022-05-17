رئيس دولة الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.