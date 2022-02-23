رئيس "دينية النواب المصري" يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس للسعودية

تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، ومفتي جمهورية مصر السابق، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وتفصيلًا قال الدكتور "جمعة" في برقية تهنئة: "يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: هذا اليوم الذي يؤكد اعتزاز المملكة بجذورها التاريخية الراسخة وأصالتها الممتدة والدائمة، وقيمها الرصينة التي تمثل علامة بارزة في الأمة العربية، سائلين المولى – تبارك وتعالى – أن يحفظها ويرعاها، ويديم عليها نعمة التقدم والازدهار.