"اليوسف": صدور الأمر الملكي برئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء استمرار لعجلة النماء

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين ليكون بموجبه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال " إننا ونحن نهنئ سمو ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة التي هو أهلٌ لها؛ لنتمنى من الله العلي القدير أن يكتب له السداد والتوفيق ويكون له عوناً فيما أُنيط به من مسؤولية، ونتطلع معه وبه إلى استمرار عجلة النماء والتنمية، وأن تواصل بلادنا ما تعيشه من تطور مشهود في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة".
وأضاف " إنه لا يخفى على الجميع ما كان لسمو ولي العهد -حفظه الله - من دورٍ تأسيسي ومبادرة ومتابعة مباشرة في النهضة الحديثة التي تعيشها المملكة إبّان تعيينه ومبايعته ولياً للعهد، كونه عرّاب رؤية المملكة 2030، التي بدأت تؤتي أُكلها، وتتضح معالمها، وتبشر بالخير طلائع نتائجها، إذ كان -حفظه الله ورعاه- الملهم لكوادر الوطن بكل حرص وشغف نحو النهوض، وما يبثه في صفوفنا من حماس وهمة من خلال تصاريحه المحفزة وكلماته المشجعة".
ودعا في ختام تصريحه أن يحفظ الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين لما فيه الخير للبلاد ويحقق له وبه كل التطلعات والأماني باستمرار أمن ونماء ونهضة الوطن الغالي.