"اليوسف": صدور الأمر الملكي برئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء استمرار لعجلة النماء

وأضاف " إنه لا يخفى على الجميع ما كان لسمو ولي العهد -حفظه الله - من دورٍ تأسيسي ومبادرة ومتابعة مباشرة في النهضة الحديثة التي تعيشها المملكة إبّان تعيينه ومبايعته ولياً للعهد، كونه عرّاب رؤية المملكة 2030، التي بدأت تؤتي أُكلها، وتتضح معالمها، وتبشر بالخير طلائع نتائجها، إذ كان -حفظه الله ورعاه- الملهم لكوادر الوطن بكل حرص وشغف نحو النهوض، وما يبثه في صفوفنا من حماس وهمة من خلال تصاريحه المحفزة وكلماته المشجعة".