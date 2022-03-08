رئيس ديوان المظالم: نظام الأحوال الشخصية يُسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي والحد من التفاوت في الأحكام

وأوضح اليوسف أن صدور نظام الأحوال الشخصية وما سبقه من صدور نظام الإثبات يؤكد ما بدأت به المملكة من تطوير للمنظومة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة وحماية حقوق الإنسان، والذي كان لسمو ولي العهد – يحفظه الله – الفضل بعد الله عز وجل في رسم ملامحها وفق خطوات جادّة، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعياتٍ مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة محددة، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا الغالية، ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه الخير والسداد لنماء وطننا وتحقيق رؤيته.