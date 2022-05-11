رئيس ديوان المظالم يوجّه بتشكيل فريق عمل لدراسة تحويل جميع المحاكم الإدارية إلى رقمية

ويتطلع ديوان المظالم بذلك مع ما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة إلى اختصار الجهد والوقت، وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما يقدمه من خدمات، وما ينشده من عدالة ناجزة بجودة وكفاءة.