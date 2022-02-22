رئيس ديوان المظالم: يوم التأسيس قيمة معنوية مهمة لأبناء الوطن

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف باسمه ونيابة عن كل منسوبي ديوان المظالم التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الذي يوافق 22 فبراير 1727م على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله.

وقال: "إننا ونحن نعيش ذكرى هذا اليوم المجيد، والذي صدر الأمر الملكي الكريم مؤخراً باعتباره يومًا للتأسيس؛ للاحتفاء بذكرى طيبة، ذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة على يد الإمام محمد بن سعود؛ إذ بنى دولةً راسخة من خلالها بنى الأمل وبنى العمل، فها هي دولتنا المباركة اليوم وبعد مضي ثلاثة قرون على تأسيسها، تقف في مصاف دول العالم بتقدمها ونموها وتميّزها بإرثها التاريخي وتأسيسها الخالد".

وأضاف: "يمثل هذا اليوم التاريخي قيمة معنوية مهمة، لأبناء هذا الوطن المعطاء كافة، ونستذكر فيه الماضي المشرف وكفاح الأوائل من حكامنا لبناء هذا الوطن وتوحيد كلمته ولم شمله ليكون وطناً آمناً متلاحماً متآلفًا، وطناً قوياً بإيمانه شامخاً بتاريخه معتزاً بقيادته، متطلعًا إلى مستقبلٍ بإذن الله وتوفيقه مبهر وحضارةٍ راسخة في ظل قيادتنا الحكيمة التي تعمل على راحة المواطنين".

وأفاد أن المملكة تعيش حقبة تنموية زاهية تواكب رؤيتها الطموحة 2030 التي تستحث الهمم والطموح، مما يحق لنا أن نباهي به في كل ذكرى وطنية، ما توصل إليه القضاء الإداري السعودي ممثلًا بديوان المظالم من خطواتٍ متقدمة لتفعيل واستغلال معطيات التقنية والنظم بشكلٍ آمن وفي تسريع وتجويد أعمال ومخرجات العدالة ورد الحقوق والمظالم، وما يجري عليه العمل حديثًا وحثيثًا لتطوير أنظمة وطبيعة التعاملات العدلية والقضائية في ديوان المظالم بدعمٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتجاوز كل معوقات الأعمال القضائية ليتواكب مع طبيعة الحياة المتسارعة.

ودعا الله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا الغالية أمنها وأمانها، ولقيادتنا الحكيمة التوفيق والسداد، ولجنودنا البواسل النصر والتمكين، وأن يديم على وطننا الكريم ومقدساته الشريفة وكل شبر من أراضيه أمنه ونماءه وعزه ورخاءه.