رئيس "سدايا" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة باسمه، وباسم جميع منسوبي الهيئة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وقال: "منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في أوائل عام 1727م وجهود أسلافنا مستمرة على قدم وساق في توحيد أطراف الجزيرة العربية، رغم عوامل التشتت والفرقة، ومحاولات توالت للقضاء عليها. قد واجهها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود باستعادة وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي أكملت مسيرة عطرة، جعلت من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم منهاجها ودستورها".

وأضاف: "إننا نعيش اليوم امتدادًا لمرحلتها الثالثة التي استمرت بفضل الله أولاً، ثم بفضل مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، الذي وحَّدها تحت اسم المملكة العربية السعودية معززًا بناء دولة يشهد لها العالم بالنجاح".

وأشار خلال حديثه إلى المسيرة المشرفة، والجهود الحثيثة التي استمرت منذ تاريخ 23 سبتمبر 1932م، الذي توحدت فيه أراضي الجزيرة العربية للمرة الثالثة إلى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ إذ حققت السعودية العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، أبهرت بها العالم على الصعيدَيْن المحلي والدولي؛ لتصبح اليوم برؤيتها الطموحة رؤية 2030 قدوة في التقدم والتطوير والبناء، واستشراف مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.

وأشاد بالجذور العريقة والراسخة لأبناء وبنات هذا الوطن، كبارًا وصغارًا، الذين أظهروا فخرهم واعتزازهم بانتمائهم إلى هذه الدولة المباركة، وارتباطهم الوثيق بقادتها؛ وهذا السبب الرئيسي -بعد توفيق الله- في تحقيق الغايات، وبلوغ الطموحات.

وختم حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتأصيل هذه الذكرى العظيمة التي قدمت لنا يومًا نتطلع إلى الاحتفاء به كل عام، سائلاً المولى أن يُتمَّ وحدة هذا البلد، وأن يعيد علينا هذا اليوم بالخير واليسر والبركات.