رئيس سريلانكا يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة كولمبو، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.