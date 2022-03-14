رئيس سريلانكا يستقبل وزير الخارجية

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.