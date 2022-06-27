رئيس شؤون الحج بليبيا: تدرُّج عودة نسب ضيوف الرحمن قرار حكيم للمملكة

وأثنى "حمودة" على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بقوله: "المملكة شرّفها الله بهذا العمل وهذا المكان، حيث تعمل سنوياً على تطوير خدمات الحج، بداية من البنية التحتية إلى الاهتمام بصحة الحاج، حيث عملت على خفض نسبة الحجاج في هذا العام؛ لسعيها للمحافظة على صحة الحجاج بعد زوال الجائحة"، كاشفاً عن أداء 3531 حاجاً ليبياً فريضة الحج هذا العام.