رئيس "طيران ويز" لـ"سبق": سنطلق 3 وجهات دولية برحلات مباشرة من مطار الدمام

أكد رئيس مجموعة "ويز إير" روبرت كاري، لـ"سبق"أن "طيران ويز" الاقتصادي يتواجد لأول مرة في المملكة من خلال إطلاقه ثلاث وجهات دولية برحلات مباشرة من مطار الدمام هي "روما، وفيينا، وأبو ظبي" ابتداء من الربع الرابع من سنة 2022.
موضحاً أن "طيران ويز" ليس لديهم توجه حالياً للدخول في المنافسة على الرحلات الداخلية في المملكة.
وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي خليل لمرابط، لـ"سبق" أن دخول طيران ويز لتشغيل وجهات دولية جديدة من مطار الدمام يعتبر ثاني المبادرات التي يقدمها البرنامج، والتي تهدف لتمكين وتعزيز الربط الجوي في المملكة حيث ستسهم الوجهات الجديدة في تحسين تجربة المسافر الذي كان يحتاج في بعض الوجهات لقضاء ضعف الوقت الذي يقضيه حالياً مع الرحلات الجديدة.
جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة مطارات الدمام بمناسبة عقدها اتفاقية لتشغيل طيران ويز "Wizz Air" للرحلات المباشرة من مطار الملك فهد الدولي إلى ثلاث وجهات دولية.