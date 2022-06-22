رئيس "طيران ويز" لـ"سبق": سنطلق 3 وجهات دولية برحلات مباشرة من مطار الدمام

وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي خليل لمرابط، لـ"سبق" أن دخول طيران ويز لتشغيل وجهات دولية جديدة من مطار الدمام يعتبر ثاني المبادرات التي يقدمها البرنامج، والتي تهدف لتمكين وتعزيز الربط الجوي في المملكة حيث ستسهم الوجهات الجديدة في تحسين تجربة المسافر الذي كان يحتاج في بعض الوجهات لقضاء ضعف الوقت الذي يقضيه حالياً مع الرحلات الجديدة.