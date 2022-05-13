رئيس "علماء باكستان": محمد بن سلمان قائد استثنائي استطاع أن يغير خارطة العالم

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي استطاع بفترة وجيزة أن يغير خارطة العالم وأن يصنع تغييراً حقيقياً للأفضل على المستوى الإسلامي ونشر التسامح والتعايش والانفتاح على العالم، مبيناً أن نجاح ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان رسالة واضحة على قوة تأثير المملكة.
جاء ذلك في تصريح خاص بـ "سبق" نوه فيه الشيخ أشرفي بالدعم السعودي الكبير من القيادة الرشيدة بالمملكة لجميع المبادرات والمؤتمرات ومنتديات رابطة العالم الإسلامي وخاصة ما يتعلق بإبراز محاسن الإسلام وما يتصل بتأكيد مكانة المسلمين في مختلف دول العالم.
وأبان أن استضافة المملكة العربية السعودية ودعمها المباشر لملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في الرياض بتاريخ 10 مايو 2022 خطوة مهمة ومطلوبة ودليل واضح يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن الملتقى فريد من نوعه فتح أبواب الحوار بين مختلف أتباع الأديان والحضارات والثقافات المختلفة وإتاحة الفرصة لجميع المؤثرين للجلوس على طاولة النقاش لتعزيز وتأكيد مكانة الإسلام وفتح مجالات الحوار وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك لنبذ العنف والتطرف المؤدي غالباً لتوسيع دائرة الاختلاف والخلاف والنزاع والصدام والقتال والدمار والخراب والتشريد والحقد والكراهية بين الناس وهي من أهم الأسباب الأساسية لولادة وصناعة الفكر الإرهابي المتطرف.
وقدم "الأشرفي" شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مثمناً جهودهما الكبيرة والمتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين وعنايتهما التي تفوق الوصف والخيال بأطهر وأقدس بقاع الأرض، منوهاً بحرص المملكة وقيادتها على تطوير كافة البرامج والمرافق والخدمات المخصصة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلة الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلادهم.