رئيس "علماء باكستان": محمد بن سلمان قائد استثنائي استطاع أن يغير خارطة العالم

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي استطاع بفترة وجيزة أن يغير خارطة العالم وأن يصنع تغييراً حقيقياً للأفضل على المستوى الإسلامي ونشر التسامح والتعايش والانفتاح على العالم، مبيناً أن نجاح ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان رسالة واضحة على قوة تأثير المملكة.