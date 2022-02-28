رئيس قبرص يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص, والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, و وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزيرالمرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، ومندوب عن المراسم الملكية.