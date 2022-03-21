رئيس قرغيزستان يستقبل وزير الخارجية

وشهد الاستقبال استعراض عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.