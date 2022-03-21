رئيس قرغيزستان يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة بشكيك، صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.
ونقل الأمير فيصل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية قرغيزستان، بدوام التقدم والازدهار.
وشهد الاستقبال استعراض عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.