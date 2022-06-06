رئيس كازاخستان يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان.
ونقل الأمير فيصل، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله توكاييف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.