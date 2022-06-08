رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية "تطوير" يلتقي مدير مرور غرب الرياض

التقى رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية تطوير لخدمة الأحياء محمد الحبردي، ظهر اليوم، بقائد مرور منطقة غرب شمال الرياض المقدم خالد الفيفي بمكتبه بحي لبن.
وفي بداية اللقاء، شكر "الحبردي"، المقدم "خالد" على إتاحة الفرصة له ولأعضاء اللجنة للقاء به؛ لمناقشة بعض المحاور المهمة، والتي تسهّل حركة وانسيابية الخروج من حي لبن في ذروة الدوام الرسمي.
وبيّن رئيس لجنة الرصد والمتابعة أنه جرت مناقشة عدد من المحاور المتمثلة في:
التفتيش في المخارج والمداخل لحي لبن، وظاهرة التفحيط في شارع الطائف والحوادث في تقاطع شارع عسير مع الطائف وشارع نبراس أمام مدرسة اليعقوبي وما تسببه من حوادث مميتة.
كما جرت مناقشة محور إطالة مدة الإشارات في عدد من الشوارع الحيوية، والتي تكتظ بالسيارات وقت ذروة الدوام الرسمي.
وعرج "الحبردي" على المطالبة بوجود دوريات مرور على امتداد مخرج ٣٣ النازل علي الدائري الغربي في الصباح الباكر لكل يوم لفك الخناق المروري ومنع المتجاوزين مع الأراضي المجاورة مما يسبب ارتفاع في أصعدة الغبار لكون الأراضي المجاورة للدائري الغربي غير معبدة ولا مرصفة مما يسهل على قائدي المركبات العبور عن طريقها.
وأكد محمد الحبردي مناقشة محور وضع كاميرات ساهر في آخر شارع الطائف؛ لتخفيف السرعة ورصد السيارات المتهورة.
من جانبه، شكر المقدم خالد اللجنة على جهودهم الملموسة، مؤكداً معالجة المحاور التي طُرحت والرفع لجهات الاختصاص في المحاور التي تتطلب موافقة الجهات ذات العلاقة.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الرصد والمتابعة.