رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية "تطوير" يلتقي مدير مرور غرب الرياض

وعرج "الحبردي" على المطالبة بوجود دوريات مرور على امتداد مخرج ٣٣ النازل علي الدائري الغربي في الصباح الباكر لكل يوم لفك الخناق المروري ومنع المتجاوزين مع الأراضي المجاورة مما يسبب ارتفاع في أصعدة الغبار لكون الأراضي المجاورة للدائري الغربي غير معبدة ولا مرصفة مما يسهل على قائدي المركبات العبور عن طريقها.