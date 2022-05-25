رئيس مالاوي يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وذلك بمقر إقامته في مدينة دافوس السويسرية.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية مالاوي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.