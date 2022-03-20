رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار يلتقي 700 طالب وأكاديمي بجدة
أكد الدكتور عبدالعزيز السبيل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن الحوار هو الأسلوب الحضاري الحديث والأمثل في ثقافة الأمم الراقية، حيث تتبناه في مسيرتها الحياتية؛ لتعزيز التواصل مع الآخر المختلف والاستماع له.
جاء ذلك في اللقاء الإثرائي المعرفي الذي عُقِد في رحاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تحت شعار "وما نيل المطالب بالتمني"، وسط حشد كثيف من المهتمين والأكاديميين والطلاب تجاوز عددهم 700 شخص.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالدكتور عبدالعزيز السبيل والحضور، منوهاً بالتعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم الأهداف ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن رؤية الجامعة للنهوض بطلابها وصقل مهاراتهم الحوارية في شتى المجالات.
وسردت الدكتورة ضحى محمد أبوالسعود رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، السيرة للدكتور عبدالعزيز السبيل، وقدمت الشكر للدكتور الدحلان، ورئيس الجامعة البروفيسور أسامة جنادي، لدعمهما للقاء وتشجيهما، وذكرت أبوالسعود أن أروقة ومسرح جامعة الأعمال والتكنولوجيا تميزت باجتذاب كوكبة من قامات ثقافية متميزة ومن ضمنهم "سفير الثقافة" الدكتور عبدالعزيز السبيل.
وأكد الدكتور عبدالعزيز السبيل أن الجميع ساهم ويساهم في خدمة بناء الوطن، على الرغم من وجود فئات تختلف في مذاهبها وخلفياتها وعرقياتها كلهم ينصهرون في بوتقة الوطن الكبير، ويعملون بكل جد واجتهاد لبناء هذا الكيان العظيم؛ لدفع عجلة التنمية الوطنية خطوات جبارة إلى الأمام، وتعزيز مسيرة التقدم والرقي على كل الأصعدة.
وأضاف "السبيل" أن "الجامعة تزخر بالمقومات والإمكانات التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة بارزة على مستوى جامعات المنطقة، وتطرق إلى المواطن في العالم وهو الحيز الذي يتسع للجميع بغض النظر عن الجواز الذي يحمله، وقال بهذا الصدد: "نحن ننظر للبعد الأشمل بالدرجة الأولى".
وأشار "السبيل" إلى أن قيمة العطاء وقيمة الإنسان تكمن في أن يعطي ويمنح ويقدم للغير في حياته، لافتاً إلى أن الشغف هو العمود الفقري للنجاح والتفوق في هذا العالم الذي أضحى قرية كونية صغيرة ومتشابكة.
واختتم "السبيل" قائلاً: "الجامعات الرائدة مثل جامعة الأعمال والتكنولوجيا لا تخرّج موظفين بل قياديين تنفيذيين، ولهذا يتوجب على الطالب أن يكون طموحه عالياً يعانق السحاب؛ حتى يتسنى له التحليق بجدارة في سماوات الإبداع والمعرفة".
عقب ذلك فُتح النقاش بين الدكتور "السبيل" والدكتور عبدالله دحلان من جهة والطلاب والحضور من جهة أخرى؛ حيث دعا الدكتور "الدحلان" الشباب إلى التمسك بالدين والسنة النبوية والوقوف خلف القيادة الرشيدة وتقديم الولاء والطاعة لها، وهي تقود مسيرة الوطن الظافرة نحو التنمية المستدامة والتقدم والرقي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال "السبيل" إن "القرآن تحدث عن الحوار وبدأ بين الله وإبليس، والحوار فضيلة إنسانية وجدت قبل آدم، ولهذا فالحوار أزلي بدأ في مرحلة مبكرة".
وأضاف: "ورش العمل في الحوار متواصلة ومتاحة للجميع في كل المجالات التي يتخصص فيها مركز الحوار"، داعياً إلى توسيع المدارك وعدم التضييق في التخصص.
عقب ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا ويمثلها رئيس الجامعة البروفيسور أسامة جنادي والدكتورة ضحى أبوالسعود مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتقديم برامج ومشروعات تخدم الوطن.