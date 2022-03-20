رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار يلتقي 700 طالب وأكاديمي بجدة

وأضاف "السبيل" أن "الجامعة تزخر بالمقومات والإمكانات التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة بارزة على مستوى جامعات المنطقة، وتطرق إلى المواطن في العالم وهو الحيز الذي يتسع للجميع بغض النظر عن الجواز الذي يحمله، وقال بهذا الصدد: "نحن ننظر للبعد الأشمل بالدرجة الأولى".