رئيس مجلس "إتقان العقارية" يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات

هنَّأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد حكومة وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-، سائلاً الله له مزيدًا من التوفيق والسداد، وواصفًا سموه بخير خلف لخير سلف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الإماراتي الشقيق.
ونوه "الرشيد" بالمكانة الرفيعة التي يتبوؤها الشيخ محمد بن زايد -حفظه الله- في بناء شراكات استراتيجية خليجية وعربية، تمثلت في العلاقات الأخوية الوطيدة مع المملكة العربية السعودية تتويجًا للعلاقات التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وهي امتداد للعلاقات التي بناها مؤسسو كيان الإمارات.
ونوه "الرشيد" بـ"الزيارات التي قام بها رئيس دولة الإمارات للرياض مع مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي اتسمت بتوافق الرؤى، وتطابُق المواقف حول مختلف القضايا، وأثمرت تعاونًا استراتيجيًّا فعالاً في مختلف المجالات".
وأشاد "الرشيد" بالتطور الاقتصادي الذي شهدته الإمارات خلال الفترة الماضية بجهوده إبان توليه ولاية العهد، وهي امتداد للجهود المبذولة من قيادات الإمارات. مؤكدًا أن القفزات الاقتصادية ستتوالى بفضل الله، ثم الرؤية السديدة لسموه استكمالاً لمسيرة التنمية والعطاء التي أسس كيانها زايد الخير -رحمه الله-.
وتمنى رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة مزيدًا من التقدُّم والرقي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد -حفظه الله-، سائلاً الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والتقدُّم.