رئيس مجلس "إتقان العقارية" يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات

ونوه "الرشيد" بـ"الزيارات التي قام بها رئيس دولة الإمارات للرياض مع مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي اتسمت بتوافق الرؤى، وتطابُق المواقف حول مختلف القضايا، وأثمرت تعاونًا استراتيجيًّا فعالاً في مختلف المجالات".