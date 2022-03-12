رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية: لا بد من استيفاء شروط المزاد لمخطط جوهرة أبحر بجدة قبل انعقاده الأربعاء القادم

طالب رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد الراغبين بالمشاركة بمزاد مخطط جوهرة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، الذي سيتم يوم الأربعاء القادم، باستفياء كافة الشروط للمشاركة بالمزاد للمخطط، وهي: حضور المشتري أو وكيله الشرعي، كما يشترط تقديم شيك باسم شركة إتقان العقارية بقيمة مئة ألف ريال للمزايدة على القطعة الواحدة، وخمسمائة ألف ريال للبلك الواحدة ويعتبر الشيك المقدم جزءًا من قيمة العقار ولا يحق استرداده، ويلزم المشتري دفع كامل القيمة خلال 30 يوم عمل.
وبيّن "الرشيد" في تصريح صحفي تزامن مع قرب عقد المزاد العلني للمخطط المميز والمقرر في مركز جدة للمنتديات والفعاليات يوم الأربعاء القادم 1443/8/13 هـ، والموافق 2022/3/16م للمخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع، ويضم 215 قطعة سكنية و52 تجارية، ومرافق وبتصاميم مميزة ومساحات متفاوتة، حيث تمثل فرصة استثمارية ببوابة الحرمين الشريفين ووجه الاستثمار.
وأبان "الرشيد" أن على من يرسو عليه المزاد، تحرير شيك السعي بقيمة 2.5% من ثمن العقار وضريبة القيمة المضافة على السعي باسم شركة إتقان العقارية وقت الترسية وتوقيع العقد، مشيرًا إلى أن شيك المزايدة سيسترجع مباشرة في حالة عدم رسو المزاد على المتقدم، كما يسقط خيار المجلس حال ترسية العطاء.
وحث "الرشيد" المستثمرين والمطورين والمواطنين على المبادرة باستيفاء الشروط للمشاركة بالمزاد للمخطط المميز في أبحر الشمالية التي تمثل أحد أهم الأحياء وفيرة الخدمات ومنطقة جذب السكان، وتضم مجموعة من العقارات الجيدة وذات العوائد الكبيرة وتناسب مختلف الاحتياجات؛ لافتًا إلى أن مما يميزه إحاطته بالطرق الرئيسية الهامة مثل طريق الأمير عبدالمجيد وطريق عابر القارات وقربه أيضًا من طريق المدينة، والأمير نايف وبجوار المراكز الخدمية والحيوية مثل مجمع الملك عبدالله الطبي.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "مخطط جوهرة أبحر"، التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)،(0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.