رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية: لا بد من استيفاء شروط المزاد لمخطط جوهرة أبحر بجدة قبل انعقاده الأربعاء القادم

طالب رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد الراغبين بالمشاركة بمزاد مخطط جوهرة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، الذي سيتم يوم الأربعاء القادم، باستفياء كافة الشروط للمشاركة بالمزاد للمخطط، وهي: حضور المشتري أو وكيله الشرعي، كما يشترط تقديم شيك باسم شركة إتقان العقارية بقيمة مئة ألف ريال للمزايدة على القطعة الواحدة، وخمسمائة ألف ريال للبلك الواحدة ويعتبر الشيك المقدم جزءًا من قيمة العقار ولا يحق استرداده، ويلزم المشتري دفع كامل القيمة خلال 30 يوم عمل.