رئيس مجلس إدارة "إتقان": ولي العهد كرس فترة توليه لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية خلاقة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منذ توليه ولاية العهد قبل خمسة أعوام كرّس خلالها جهده لجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية خلاقة وعمل متقن واستراتيجية قوية جعلت بلادنا تتبوأ مكانة سامقة بين كبريات الدول.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، رفع فيه التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن، سائلاً الله لسموه مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمته.
وقال "الرشيد": "تمر بنا هذه الذكرى العزيزة هذا العام وبلادنا الغالية تواصل تحقيق المنجزات العالمية في كل المجالات وتتجاوز الأزمات التي عصفت بالعالم وبفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سموه بلادنا تتجاوزها وتحقق أرقامًا قياسية في الاقتصاد والتنمية عالميًا -ولله الحمد-".
وبيّن "الرشيد" أن رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- أسهمت وفي وقت وجيز عن جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصاد قوي وواعد لبلادنا العزيزة، لافتًا إلى أن ذلك تحقق بالخطط والاستراتيجيات التي صنعت المستقبل في أزهى صوره وأبهى حلله بمتابعة سموه الكريم.
وأشار "الرشيد" إلى أن تحقيق سموه الشخصية المؤثرة عالمية من المنظمات العالمية جاء نتيجة جهود حثيثة وعمل متفانٍ قدمه سموه جذب من خلاله أنظار العالم ونال إعجاب السياسيين بالعالم، مشيرًا إلى أن سموه قائد مسدد وقوي الإرادة والعزيمة نحو التغيير وتحدي المستحيل فبلادنا تعيش في أزهى عصورها في مختلف المجالات.
وختم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية تصريحه بالتضرع إلى المولى –سبحانه وتعالى– أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها أمنها وإيمانها واستقرارها.