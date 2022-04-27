رئيس مجلس إدارة "إتقان": ولي العهد كرس فترة توليه لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية خلاقة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منذ توليه ولاية العهد قبل خمسة أعوام كرّس خلالها جهده لجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية خلاقة وعمل متقن واستراتيجية قوية جعلت بلادنا تتبوأ مكانة سامقة بين كبريات الدول.