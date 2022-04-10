رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة يستعرض مشاكل القطاع العقاري في السعودية ويطرح حلولاً لها

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة بأن من القضايا المهمة التي يعاني منها قطاع العقار والإسكان، وتؤرق شريحة كبيرة من المواطنين: عدم توافُر الخدمات والمرافق الموعود بها في المنتجات السكنية من قِبل المطورين والمقاولين؛ الأمر الذي لا يساهم قطعًا في تحقيق جودة الحياة، التي هي أحد مستهدفات "رؤية 2030"، ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان. مشيرًا إلى أن إيعاز مشكلة التأخير في تسليم المنتجات السكنية، وحصرها في المطورين العقاريين والمقاولين فقط، أمرٌ غير دقيق؛ فمن الواجب أن تكون لدى ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان إجراءات وحلول وبدائل ومعايير قوية لتفادي أي تأخير وضرر حفظًا وحماية لحقوق المستفيدين، ومعالجتها في فترة قصيرة؛ حتى لا يمتد تأخير التسليم لسنوات.