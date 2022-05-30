رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية يتوج الفحل "نبيل السكب" بذهبية كحيلة ٢٢

وفاز بالذهب في بطولة الأمهار أعمار سنة المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري، بينما فاز في بطولة الأمهار عمر ( 2 و 3) سنوات، المهر شامان العريب لمربط دوسر للخيل العربية الأصيلة، فيما كانت بطولة الفحول من نصيب الفحل نبيل السكب لإسطبلات السكب .