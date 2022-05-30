رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية يتوج الفحل "نبيل السكب" بذهبية كحيلة ٢٢

توج الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس نادي سباقات الخيل، مساء اليوم، الفحل "نبيل السكب" بذهبية بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة".
وأقيمت البطولة للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، حيث استمرت المنافسات لمدة خمسة أيام .
وشاركت في البطولة 511 رأسًا من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة العربية السعودية وتنافست على 48 لقبًا.
وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بعشر بطولات للفئات المشاركة، وهي بطولات المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار، وبطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول، وتكريم المشاركين والجهات الراعية للبطولة ولجان التحكيم والانضباط.
وفي بطولة المهرات أعمار سنة، كان الفوز من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد، بينما ذهبت بطولة المهرات عمر (2و 3) سنوات للمهرة إس كي تيا لإسطبلات السكب، وفاز ببطولة الأفراس الفرس دي جي دجميلجة لمربط هامات للخيل العربية الأصيلة.
وفاز بالذهب في بطولة الأمهار أعمار سنة المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري، بينما فاز في بطولة الأمهار عمر ( 2 و 3) سنوات، المهر شامان العريب لمربط دوسر للخيل العربية الأصيلة، فيما كانت بطولة الفحول من نصيب الفحل نبيل السكب لإسطبلات السكب .
وفازت في بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ المهرة علياء عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز،
وكانت بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ من نصيب المهر مهاجر عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، بينما ذهبت بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ للفرس خزنة الثانيه لمربط المسن، وحصد بطولة الأفحل سعودية الأصل والمنشأ الفحل مهند آر إتش لمربط بقيق .