رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد حضوره مائدة إفطار مكة": شعب كريمٌ وملكٌ عظيم

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم على تشرفه بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة، بالقول: "شعب كريمٌ وملكٌ عظيم"، سائلًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ".
ونقل الغانم ما قاله الملك سلمان حفظه الله له: إن "كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".
وأضاف في تغريدة من حسابه بتويتر: "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة. وقد أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلًا: إن كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي.
اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، واحفظ الكويت وكل دول الإسلام من كل شر .
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب أمس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه، أيده الله، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.