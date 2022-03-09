رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد للإنسانية ووزير الثقافة يوقعان مذكرة تفاهم

يُذكر أن مؤسسة الوليد للإنسانية نفذت آلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت "16.5" مليار ريال، أشرف عليها "10" من منسوبات المؤسسة السعوديات، ليصل عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة أكثر من مليار شخص حول العالم.