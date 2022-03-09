رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد للإنسانية ووزير الثقافة يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد للإنسانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، بهدف توحيد الجهود في تنمية مجالات القطاع الثقافي في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى توفير إطار عمل مشترك لتطوير وتنمية القطاع الثقافي من خلال توفير فرص واعدة لتنمية قدرات الممارسين، وتوسيع نطاق أعمالهم، وتحفيزهم على إنتاج أعمال ثقافية مميزة، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لنشر المحتوى الثقافي بمختلف أنواعه على الصعيدين المحلي والدولي.
وتضمنت مجالات متعددة منها التعاون في عرض أعمال وطنية في المتاحف العالمية، وتبادل البيانات والأبحاث والدراسات الثقافية بالتعاون مع أهم الجامعات العالمية، إضافة إلى بحث التعاون في تمكين الحرفيين وتأهيلهم، والعديد من المجالات الأخرى.
وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا لحرص وزارة الثقافة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية وغير الربحية، من خلال العمل على تنفيذ الشراكات، بما يتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية للوزارة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مؤسسة الوليد للإنسانية نفذت آلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت "16.5" مليار ريال، أشرف عليها "10" من منسوبات المؤسسة السعوديات، ليصل عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة أكثر من مليار شخص حول العالم.