رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الرياض

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي, نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق ) وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.