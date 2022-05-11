رئيس معادن: الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة تقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار

وقال الرئيس التنفيذي لمعادن: تركيزنا يتمثل في زيادة قدراتنا الإنتاجية في سلاسل القيمة، وسنواصل استثمارنا في الاستكشاف، حيث تقدّر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار، وسيكون هدفنا خلال السنوات المقبلة تحويل تلك المواد الخام إلى قيمة للمملكة وأحد رواد التعدين في العالم.