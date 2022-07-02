رئيس مكتب شؤون حجاج الكويت: تخفيف الأعداد يحقق المصلحة العامة

وأضاف "عمادي": في العامين الماضيين اقتصر أداء الحج على الحجاج من داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين، وهي خطوة صحيحة من خلال إقامة الحج وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة الحجاج، خصوصًا أن فتح الحج بأعداد كبيرة حينها وفي حال عدم زوال الوباء؛ سيسهم في تفشي المرض، وهي قرارات محمودة من حكومة المملكة منبعها وهدفها الأول سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.