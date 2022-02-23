رئيس منتدى علماء إفريقيا يهنئ قيادة السعودية بمناسبة يوم التأسيس

هنأ رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس الموافق ليوم الثاني والعشرين فبراير ٢٠٢٢ م لذكرى تأسيس المملكة علي يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله.

جاء ذلك في بيان صحفي قال فيه بهذه المناسبة العزيزة: أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن المشايخ والعلماء والأئمة والفاعلين في التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا وفي منتدى علماء إفريقيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة يوم التأسيس راجياً من الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

أضاف: كما أشيد بالعلاقات المميزة التي تجمع قيادة المملكة العربية السعودية ورئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وما يجمع الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي من أواصر المحبة والصداقة والمودة.

وتابع: وأنتهز هذه السانحة لأعبر عن وقوفنا الدائم مع المملكة العربية السعودية باعتبارها قلب العالم والإسلام النابض وقائدته فما يستهدف المملكة يستهدف الأمة جميعاً، مختتماً تصريحه الصحفي بسؤال الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً وأدام عليها نعم الأفراح والمسرات.