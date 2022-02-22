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رئيس موريتانيا يدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

مثمنًا مواقف المملكة الداعمة لبلاده وتمنياته للسعوديين بمزيدٍ من الرفعة والازدهار
رئيس موريتانيا يدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

رئيس موريتانيا محمد الغزواني

وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، مثمنًا مواقفهما الداعمة لموريتانيا، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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