رئيس موزمبيق يستقبل المستشار قطان ويستعرضان مجمل الأحداث الإقليمية والدولية

ونقل له خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - أيدهما الله-، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.