رئيس "نادي برشينيا" الكوسوفي: لا توجد دولة في العالم وقفت مع بلادي مثلما فعلت المملكة

أثنى رمزي أيوب، رئيس نادي برشينيا، وهو أحد طلاب المنح الدراسية من دولة كوسوفو، على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى دعمها المستمر للشعب الكوسوفي الذي يعود إلى عقود طويلة من التاريخ، ومؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم وقفت مع بلاده مثلما فعلت السعودية؛ "فجهودها مشكورة، ولن ننساها، قبل الحرب وأيام الحرب، والآن تقف معنا في هذا الشهر المبارك عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين".