رئيس "نزاهة" ينوّه بانضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى "كارين" بصفة مراقب

وأكد سعي الهيئة لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجالَيْ حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة للقضاء على الفساد، وإيماناً منها بتعزيز الجهود محلياً وعالمياً لمكافحته.