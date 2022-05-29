رئيس "نيوم": سنزرع 100 مليون شجرة وسنكون أول منطقة في العالم اعتمادًا على الطاقة المتجددة

أكد الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، نظمي النصر، التزامهم بزراعة 100 مليون شجرة في نيوم، ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".
وقال خلال مشاركته في "معرض ومنتدى التشجير" بالرياض اليوم: إن نيوم ستكون أول منطقة في العالم، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
يُذكر أن المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، يمثل ملتقى علميًّا يعكس جهود المملكة الكبيرة في دعم الغطاء النباتي وحماية البيئة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
ويشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير عددٌ كبير من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات البيئية، والجهات والمنظمات الدولية، إضافة إلى نخبة من الخبـراء والمهتميـن بالمجـال البيئـي وقضايـا المنـاخ، ويتضمن أيضًا 20 جلسة حوارية وورشة علمية سيقدم خلالها نحو 50 ورقة علمية، وأكثر من 80 عارضًا لمنتجاتهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم، التي تُعد أحـدث مستجدات التقنيـة فـي مجـال مكافحـة التصحـر والتخفيـف مـن آثـاره وتنميـة الغطـاء النباتـي وحمايتـه، وأفضل التجـارب والأبحـاث والدراسات العلمية عالميًّا.