رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

وبدأت جولة معاليه بزيارة مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، حيث كان في استقبال معاليه قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، ثم تفقد معاليه المفرزة الجوية، وأستمع لشرح موجز عن المهام المناطة بها، كما زار معاليه موقع الطائرات الجديد، والوحدات المشاركة بميدان قوة الواجب بالمغمس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد معاليه العرض العسكري للوحدات المشاركة.