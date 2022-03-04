رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي يقوم بأول زيارة للسعودية

يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، غداً السبت، لتعزيز التبادل العسكري والتعاون الصناعي الدفاعي، وحضور معرض الدفاع العالمي الذي يُقام في الرياض خلال الفترة بين 6 - 9 مارس الجاري.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال وون ان تشول؛ سيزور السعودية في رحلة تستغرق أربعة أيام.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أكّد مسؤولٌ في هيئة الأركان المشتركة لصحيفة "كوريا هيرالد".

ومن المقرر أن يلتقي الجنرال وون؛ عدداً من كِبار المسؤولين العسكريين السعوديين "لمناقشة سبل تنشيط التبادلات العسكرية، وتعزيز التعاون في صناعة الدفاع".